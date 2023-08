Sicurezza, a San Lorenzo si fa prevenzione con arte e spettacoli

Con cenacoli, musica, ballo, estemporanee di writer e ronde di quartiere, proposte nella singolare formula di passeggiata scenica urbana, a Riccione parte il ‘Laboratorio San Lorenzo: quartiere clandestino, urbano, contemporaneo’. L’iniziativa è affidata a Città teatro e inserita in un più ampio progetto interdisciplinare di sicurezza. Unico l’obiettivo: fare prevenzione, garantendo sicurezza in un’area dove negli ultimi anni sono stati segnalati casi di vandalismo, corse clandestine e truffe ai danni degli anziani, che chiedono protezione. Ora lo si fa coinvolgendo gli stessi cittadini, usando strumenti teatrali e musicali e animando spazi abbandonati. Si parte domani con ‘Il Cenacolo dei Saggi, cena con le memorie storiche di San Lorenzo’ nel centro di Buon vicinato di viale Caravaggio, dove con la complicità degli attori di Città Teatro diversi ottantenni e novantenni faranno memoria del quartiere. Si continua il 23 settembre col ‘Concerto incendiario’ del Faida Clan, gruppo di veterani del rap romagnolo, che si esibirà mentre altri artisti si cimenteranno nelle quattro discipline dell’hip hop. Il 21 ottobre spazio a La Ronda di quartiere con la ‘Passeggiata scenica urbana’, guidata da Michela Cesarini e dagli attori di Città Teatro. Tra settembre e novembre Laboratorio ‘Sent cum’ è’ sbionta! (Ascolta come scotta!)’ con Riccione Web radio e Giocamusica. Seguiranno ‘La Giornata dello Spaccio col mercatino libero di scambio e riuso’ e il flash mob ‘Tango clandestino’.

Nives Concolino