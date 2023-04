Sicurezza, boom di denunce (+65%) Giro di vite contro le baby gang

Raffica di denunce in provincia di Rimini: nell’ultimo anno sono state ben 1.628 nei confronti di altrettante persone a piede libero, con un incremento del 65 per cento. La maggior parte delle denunce riguarda reati contro il patrimonio, traffico e spaccio di droga, reati contro la persona e reati sessuali. Di pari passo però cresce anche il numero degli arresti eseguiti (310 in dodici mesi, +25%) e dei controlli effettuati (solamente quelli degli equipaggi delle Volanti sono passati da 27.492 a 37.718). Il report sull’attività della polizia di Stato nel periodo compreso tra aprile 2022 e marzo 2023 fotografa una realtà complessa dal punto di vista della sicurezza: da un lato il ritorno ad una piena normalità dopo le restrizioni dovute al Covid e i flussi turistici che da sempre caratterizzano la Riviera in estate, hanno inciso non poco sul bilancio presentato ufficialmente ieri mattina, in occasione della cerimonia per il 171esimo anniversario della fondazione della polizia di Stato, svoltasi nella cornice del cinema-teatro Fulgor e in piazza Cavour, preceduta come da tradizione dalla deposizione di una corona di alloro davanti alla lapide ai caduti e al cippo in memoria del sovrintendente capo Antonio Mosca. Allo stesso tempo però i dati rivelano che le forze dell’ordine riminesi non si sono fatte trovare impreparate e hanno risposto con risolutezza alle diverse emergenze. Basti pensare, ad esempio, al fenomeno delle ‘baby gang’, alle quali la scorsa estate è stato inflitto un duro colpo.

Nell’ultimo anno, sono state 1.200 le ordinanze per servizi di ordine pubblico e sicurezza gestite dall’ufficio di gabinetto della questura, con 2.590 unità schierate dal dipartimento della pubblica sicurezza. L’attività della divisione della polizia anticrimine si è focalizzata in particolar modo sugli aspetti della prevenzione, con l’emissione di 130 fogli di via obbligatori (+20%), 70 avvisi orali, 34 ammonimenti del questore (di cui 7 per violenze domestiche), insieme alla sottoscrizione del protocollo Zeus per il contrasto alla violenza domestica e di genere. Gli uffici della polizia amministrativa hanno esaminato 16.141 pratiche per il rilascio dei passaporti, adottando misure straordinarie per abbattere i tempi legati alla presentazione delle domande. Quattro i pubblici esercizi che hanno visto sospesa la propria licenza per questioni di sicurezza, 29 le denunce e 121 le sanzioni amministrative. In dodici mesi, sono state 90.060 le chiamate al numero unico di emergenza 112. Telefonate che si sono tradotte in 5.323 interventi delle Volanti. Intensa l’attività dell’ufficio immigrazione, che nel periodo di riferimento ha emesso 19.300 permessi di soggiorno, fornendo il proprio ausilio e assistenza anche per quanto riguarda l’accoglienza di 5.500 cittadini ucraini. Nell’anno appena trascorso gli agenti della squadra mobile sono stati attivi su numerosi fronti, dalla lotta alla droga ai reati sessuali passando per quelli contro la persona, con 94 arresti eseguiti e 214 denunce. Tra gli interventi della squadra mobile anche quelli legati ai tre femminicidi commessi a Rimini nel corso del 2022. Sette le persone denunciate dal personale della Digos, che ha preso parte ai servizi in occasione di 167 manifestazioni.

Negli ultimi dodici mesi, le pattuglie della polizia stradale hanno accertato 13.394 infrazioni al codice della strada (+5%), con oltre 23mila punti decurtati e 284 denunce. Sono state 391 le persone pizzicate alla guida sotto effetto di alcol, 40 sotto effetto di droghe. La polizia di frontiera ha garantito la sicurezza dell’aeroporto ‘Fellini’, respingendo complessivamente 49 persone. Le persone controllate dalla polizia ferroviaria sono state 39.539, con 8 arresti e 117 denunce. Le indagini della polizia postale hanno infine portato ad un arresto, 45 denunce e 10 perquisizioni.

Lorenzo Muccioli