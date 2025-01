Sicurezza del Ventena, stanziati dieci milioni

Approvato in consiglio comunale a fine dicembre il bilancio di previsione e il piano triennale delle opere pubbliche a San Giovanni in Marignano. Investimenti pubblici importanti per la sicurezza dei corsi d’acqua e in particolare per il fiume Ventena con finanziamenti per circa 10 milioni di euro, per la nuova vasca di laminazione, ad opera della Protezione civile della Regione Emilia-Romagna, a cui si aggiungeranno successivamente interventi per circa 3 milioni di euro per la ristrutturazione dei ponti sempre sul torrente Ventena, di via Brescia, Mosca Monteloro e Gambadoro.

Nel 2025 inoltre saranno destinati importanti fondi sul diritto allo studio degli alunni certificati, per 330mila euro. In ambito di manutenzioni saranno previste asfaltature per un importo di 300mila euro, la nuova rotatoria su via Perugia nell’incrocio con via Garibaldi; l’inizio del monitoraggio per capirne la stabilità su circa 1.200 alberature entro fine gennaio.

Infine da ricordare la riqualificazione del centro storico del paese marignanese grazie al finanziamento ottenuto attraverso il bando sull’economia urbana per un importo di 274.000 euro con nuovi asfalti, luci ed arredi ed infine si annuncia per i primi mesi dell’anno la chiusura del cantiere relativo al restauro della sacrestia della storica chiesa di Santa Lucia, in Piazza Silvagni, altra novità per un centro in continua crescita ed espansione anche commerciale con numerose attività e ristoranti per le vie molto tipiche del borgo.

lu.pi.