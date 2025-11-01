Sicurezza e caro-affitti: commercio in crisi: "Serve un patto per salvare le attività"

"Negozi penalizzati dal caro-affitti e dalla burocrazia, e anche dai problemi legati al degrado e all’insicurezza". Questi sono alcuni dei ‘nemici’ del commercio che, dice il presidente di Confcommercio Giammaria Zanzini, stanno portando alla chiusura di tante attività. "Ne è lo specchio, purtroppo non luminoso, la chiusura di Brandina in viale Vespucci, marchio riminese portato al successo internazionale da un imprenditore capace come Marco Morosini. Un’altra ferita al cuore del commercio locale. Ogni giorno riceviamo notizie simili. Ma non possiamo arrenderci a questa tendenza".

Ieri Zanzini a nome di Confcommercio provinciale ha consegnato al sindaco Jamil Sadegholvaad il documento ‘La città che cambia - Proposte per la salvaguardia del tessuto commerciale di prossimità’. Uno degli elementi su cui l’associazione di categoria continua a puntare sono gli hub urbani. Una nuova opportunità colta anche dal Comune per riqualificare Marina centro, il centro storico e i viali delle Regine. "Il commercio di qualità è imprescindibile per la vitalità urbana, per il turismo e per l’economia. Servono visione condivisa, regole e pianificazione che premino la qualità. Confcommercio si mette a disposizione delle amministrazioni locali con proposte concrete per una nuova strategia territoriale che parta dagli hub urbani e di prossimità per costruire, tutti insieme, una nuova vivibilità urbana, una nuova economia e un nuovo modo di vivere le nostre città".