Sicurezza ed eventi Federalberghi vede la commissaria

Eventi, sicurezza e comunicazione. Ieri la delegazione di Federalberghi ha incontrato la commissaria prefettizia Rita Stentella presentandosi con la lista delle priorità. Il commissariamento del Comune ha gettato le categorie nell’incertezza e i temi sul tavolo abbondano. "Sugli eventi - premette Luca Cevoli, direttore di Federalberghi - la commissaria si è detta disponibile a procedere con quanto preventivato. C’è un cartellone che andrà avanti essendoci le coperture finanziarie. Abbiamo chiesto che, nel caso in cui rimanessero o si trovassero delle risorse, dopo avere finanziato gli eventi principali si possa prendere in considerazione la possibilità di procedere con ulteriori iniziative". Il calendario e le coperture derivano dalle ultime decisioni prese dalla giunta uscente. Negli ultimi giorni la commissaria ha firmato il finanziamento di Cinè per circa 120mila euro, Riccione Summer jazz per circa 15mila, il Festival del sole con 32mila euro, il programma delle Albe in controluce con 78mila euro, oltre ai giovedì dell’arte e alle iniziative di Riccione Paese. Stando alle rassicurazioni date dal commissario non ci dovrebbero essere problemi anche per il calendario di Radio Deejay.

"Abbiamo anche manifestato la nostra preoccupazione sul fronte della sicurezza per quanto la città ha subito nelle estati passate. Su questo ci ha precisato come si stia muovendo, ed ha già incontrato il comandante dei carabinieri. Riteniamo che l’ambito della sicurezza sia fondamentale". Il terzo punto è quello che ha lasciato più dubbi a Federalberghi. "L’estate non è partita come si sperava - prosegue Cevoli -. Riteniamo serva una campagna di comunicazione importante anche a livello locale, come diventa fondamentale cogliere le occasioni che l’estate potrebbe portare attraverso influencer, youtuber e così via. Il turismo è fatto di relazioni". Tuttavia su questo aspetto oggi il municipio non ha un ufficio stampa. "La commissaria ci ha spiegato che la comunicazione verrà fatta attraverso la segreteria".

Andrea Oliva