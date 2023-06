Sicurezza, estate in trincea Riccione senza guida E’ allarme baby gang

"Su sicurezza e ordine pubblico, si rischia la prima conseguenza negativa della crisi amministrativa a Riccione". Il grido d’allarme arriva da Riziero Santi, segretario del Pd riccionese. Anche se la stagione non è ancora decollata, nelle strade e nelle piazze della Perla Verde si incominciano a vedere i primi gruppetti di giovanissimi "che non sono certo qui per fare i turisti", incalza Santi. L’incubo delle baby gang è sempre dietro l’angolo. I carabinieri della compagnia di Riccione sono già scesi in campo con controlli straordinari soprattutto attorno a piazzale Roma. Il comitato provinciale per l’ordine pubblico, presieduto dal prefetto Rosa Maria Padova, tiene le antenne dritte e i riflettori e sono arrivate indicazioni precise per il presidio del territorio in chiave preventiva.

"Lo scorso anno - dice il questore Rosanna Lavezzaro - la strategia applicata per il contrasto delle baby gang ha dato buoni risultati durante l’arco della stagione. I controlli e le identificazioni nelle stazione ferroviarie saranno riproposti anche quest’estate, in concomitanza con l’arrivo dei rinforzi estivi richiesti dalla Prefettura, a cominciare dai primi luglio. Nel frattempo, già da tre settimane, tanto a Rimini quanto a Riccione, abbiamo attivato delle azioni preventive di monitoraggio impiegando le unità di pre-rinforzo di carabinieri e polizia di Stato. E’ nostra intenzione tenere la guardia alta anche in questa fase di avvio della stagione". Nella Perla Verde restano comunque alcune preoccupazioni legate al ‘vuoto’ amministrativo venutosi a creare dopo la sentenza del Tar. "L’anno scorso - aggiunge il segretario Santi - il combinato disposto fra l’azione delle forze dell’ordine e il presidio indotto da un’azione molto incisiva dell’amministrazione Angelini con l’assessore Capocasa aveva prodotto una svolta molto positiva sul fronte sicurezza e ordine pubblico". "Quest’anno - osserva Santi - i segnali non sono rassicuranti e avrebbero avuto bisogno di una presenza, di una collaborazione e di un’azione altrettanto incisiva".

"Si faccia presto", è l’appello che arriva dal segretario dei democratici. Le richieste di Santi d’altra parte sono in linea con quelle del Consorzio Ceccarini. Il presidente Maurizio Metto ha ricordato che nelle ultimi giorni "sono arrivate alcune segnalazioni", riguardanti la presenza di bande di giovani malintenzionati. La speranza è che la decadenza della giunta non metta a rischio due progetti sulla sicurezza: quello per i vigilantes e l’altro riguardante la centrale per connettere le telecamere al comando della municipale. "Mi auguro che il commissario prefettizio possa dare impulso al progetto così che non si perda l’occasione per avere i vigilantes a presidiare le aree pedonali" è l’auspicio di Metto.

Lorenzo Muccioli