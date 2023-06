Sicurezza, i vigili del fuoco blindano l’estate

Un presidio in funzione 24 ore su 24. Per vigilare su un territorio che si estende ben al di fuori dei confini comunali di Bellaria, coinvolgendo tutta la zona nord della provincia di Rimini e anche le aree limitrofe della vinca provincia di Forlì-Cesena. Torna in funzione, anche questa estate, il distaccamento stagionale dei vigili del fuoco di via Ennio. Dopo aver ospitato negli ultimi mesi i vigili del fuoco volontari, con turnazioni nel fine settimana e nei momenti di necessità, il distaccamento stagionale è diventato pienamente operativo giovedì scorso con l’entrata in servizio del personale permanente del comando dei vigili del fuoco di Rimini. Personale che per tutta l’estate avrà come base operativa il centro sovracomunale di protezione civile bellariese. Fino alla fine di giugno, il centro sarà aperto dalle 8 alle 20, mentre dall’1 luglio al 31 agosto sarà attivo 24 ore su 24. Due i mezzi - un’autopompa con serbatoio e un fuoristrada attrezzato con un modulo antincendio per lo spegnimento degli incendi boschivi - a disposizione dei cinque uomini impiegati a Bellaria. A loro il sindaco Filippo Giorgetti ha espresso il proprio ringraziamento ed un augurio di buon lavoro a nome dell’intera comunità bellariese.

"Si tratta di un servizio a cui la nostra città tiene moltissimo e con essa tutta la fascia nord della provincia di Rimini, senza dimenticare i Comuni del Cesenate situati proprio al confine – commenta il primo cittadino –. In passato il distaccamento ha già dato prova della propria importanza strategica. Solo l’anno scorso, durante il periodo estivo, il personale distaccato del comando provinciale di Rimini dei vigili del fuoco ha effettuato oltre 250 interventi tra Bellaria, Savignano, e i comuni limitrofi. In estate, e in particolar modo durante il periodo di maggiore affluenza turistica, questo presidio permette di riequilibrare il baricentro operativo a livello provinciale, offrendo maggiori condizioni di sicurezza e un monitoraggio capillare del territorio". Per Giorgetti quello attivo da giovedì scorso è "un servizio di altissima qualità, che a partire da giugno e fino alla fine di agosto sarà possibile garantire ai nostri cittadini e ai turisti che decidono di soggiornare a Bellaria".