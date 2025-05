Sicurezza, il Comune arruola 70 ’sceriffi’

Sicurezza nei quartieri: il Comune arruola settanta ’sceriffi’. Ovvero cittadini che si sono resi disponibili ad aderire al ’Progetto di controllo del vicinato’ approvato dalla giunta a inizio anno. "Una forma di partecipazione attiva della cittadinanza nell’osservazione e segnalazione del territorio", sottolinea l’amministrazione. "Sono stati fatti diversi incontri formativi che hanno vista coinvolta la polizia locale – spiega l’assessore alla Sicurezza Ivan Monticelli, che ha portato a compimento l’iniziativa, avviata anche grazie al contrbuto dell’ex consigliere Matteo Stievano e del capo di gabinetto con responsabilità legate alla sicurezza, Antonio Amato –. Gli incontri hanno visto impegnate quasi settanta persone che hanno aderito al progetto e che sono state suddivise in zone di appartenenza territoriale. Ed ora si è praticamente nelle condizioni di far partire l’iniziativa, che prevede l’attivazione – già attuata – di chat telefoniche formate dai cittadini volontari e dai vari referenti istituzionali. Sono stati nominati dei refenti per ogni zona di afferenza territoriale, in totale cinque. Sono le persone che raccoglieranno le segnalazioni giunte dagli altri cittadini volontari, e che si faranno carico di comunicarle alla polizia municipale. Mancano gli ultimi dettagli, con la pubblicazione della delibera – che sarà varata nel giro di qualche settimana, certamente entro inizio giugno – per l’attivazione formale del progetto". Riguardo al tipo di segnalazioni, si fa l’esempio di veicoli parcheggiati "da diverse settimane" nello stesso posto senza che il proprietario si faccia vivo.

L’indicazione che viene fornita agli ’sceriffi’, o meglio ’osservatori qualificati’, è anche quella che, a fronte di un eventuale fatto delittuoso di particolare gravità, la segnalazione andrà rivolta direttamente ai carabinieri della stazione cittadina.

Nato nei paesi anglofoni negli anni Sessanta e noto con il nome di neighborhood watch, il controllo di vicinato si è diffuso da alcuni anni in Italia e di recente anche in alcune città dell’Emilia Romagna. "Un’esperienza già sperimentata in diversi comuni italiani che mira alla creazione di una catena di comunicazione tra polizia locale e cittadinanza per segnalare episodi anomali nella propria zona di residenza – aveva spiegato lo stesso Monticelli all’atto della presentazione del progetto –. Il provvedimento rappresenta un primo passo con cui abbiamo dato il via alla redazione di tutti gli atti necessari per mettere in campo l’iniziativa, definendo le modalità di adesione dei cittadini. Il percorso non solleva le istituzioni dai propri impegni, anzi sarà fondamentale il ruolo della polizia locale nel raccogliere le segnalazioni dei cittadini che aderiranno".

Mario Gradara