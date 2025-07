Sicurezza: l’sos di Confcommercio: "La zona del porto invasa da bande. Servono vigilantes nei chiringuito"

Bande di ragazzi, spesso stranieri, che imperversano dalla mezzanotte in poi nella zona del porto. La spiaggia libera di piazzale Boscovich che, di notte, diventa il regno di spacciatori e balordi. Se Riccione ha i suoi problemi tra baby gang, risse e rapine commesse da giovanissimi, anche a Rimini "ci sono criticità da affrontare subito. La situazione sta diventando pesante e vanno prese le adeguate contromisure", dice Giammaria Zanzini, presidente provinciale di Confcommercio. L’ultimo grave episodio è la presunta violenza avvenuta qualche giorno fa ai danni di una ventenne: la ragazza ha raccontato ai poliziotti che un marocchino le avrebbe strappato i vestiti quando lei ha rifiutato le sue avances.

"Dobbiamo intervenire al più presto – dice Zanzini – nella zona tra piazzale Fellini e piazzale Boscovich. Bisogna illuminare di più tutta l’area, compresa la spiaggia e soprattutto la spiaggia libera. Qui di notte comandante spacciatori e balordi. Chiederemo al Comune di intervenire subito, la situazione sta diventando sempre più pericolosa. Ma serve un aiuto di tutti. Anche degli stessi operatori". E si passa a quello che Zanzini l’altro punto fondamentale. "Nei chiringuito, che attirano sempre più pubblico, servono molti più vigilantes e addetti alla sicurezza rispetto a quelli che vengono impiegati oggi...". Zanzini, naturalmente, non fa nomi. "Ma non è possibile vedere certi luoghi frequentati da migliaia di persone fino a tardi, con appena 2 o 3 persone a occuparsi della sicurezza. Tanto più considerando che i gestori dei chiringuito hanno ottenuto dal Comune anche quest’anno di fare eventi e musica almeno fino alle 23,30, con diverse deroghe. Sono locali importanti per la movida riminese e devono attrezzarsi di conseguenze, visto il pubblico che attirano". Un discorso che vale anche per altri locali.

"Più in generale – continua Zanzini – è giusto che ognuno faccia la propria parte per la sicurezza, per quello che gli compete". A riguardo, Confcommercio "sta lavorando a un piano per rafforzare i controlli con la vigilanza privata in spiaggia e nei locali, in sinergia con le forze dell’ordine". Di più, il presidente della Confcommercio per ora non vuole dire. Ma "abbiamo un confronto aperto con sindaci, operatori, associazioni, che siamo sicuri potrà dare i suoi frutti". E tornando alla questione dei chiringuito, "nulla contro i locali in spiaggia. Sono parte essenziale della nostra offerta turistica. In alcuni casi però la situazione, anche quest’anno, sta sfuggendo di mano. Creando problemi di sicurezza e di ordine pubblico". I controlli sui chiringuito, va detto, sono già partiti da settimane, a opera della polizia locale e delle forze dell’ordine.