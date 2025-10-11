Sicurezza, oltre un milione per le vie Covignano e Sant’Aquilina

Messa in sicurezza di via Covignano. Siamo sul colle che guarda Rimini. Qui da anni ormai percorrere la via Covignano nel tratto a monte della piazza dove insiste il Dar Ilde, mette a dura prova le sospensioni de veicoli, per non parlare delle banchine stradali rovinate dagli eventi meteorologici degli ultimi anni. Il Comune ha deciso di intervenire per sistemare e riportare in una condizione di maggior sicurezza la via Covignano a partire da via Raticosa fino ad arrivare alla chiesa di San Fortunato. Questo sarà solo il primo tratto da riqualificare. L’intervento proseguirà da via Castellaccio al Belvedere ristorante Chiacchera, e da via Monterotondo a via Montechiaro. Tutti tratti dove l’asfalto è pesantemente ammalorato. Il cantiere rientra tra i lavori di ripristino stradale conseguenti agli eventi alluvionali di maggio 2023, ed è finanziato attraverso l’ordinanza del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche.

Assieme a via Covignano si interverrà anche su via Sant’Aquilina nel tratto compreso tra la Consolare per San Marino e il civico 49. Come per via Covignano, saranno realizzate opere di consolidamento della sezione stradale per ripristinare le condizioni di sicurezza. Anche in questo caso il costo delle pere verrà coperto con il fondo messo a disposizione dalla struttura commissariale per gli eventi alluvionali. Il finanziamento complessivo per i due interventi ammonta a 1,2 milioni di euro e sarà sostenuto da contributi statali, senza ala necessità di somme investite dall’amministrazione comunale. Nello specifico, per la messa in sicurezza di via Covignano sono stati stanziati 650mila euro, mentre per via Sant’Aquilina il contributo ammonta a 550 mila euro. Il completamento dei lavori è previsto entro la fine dell’anno, seguendo le tempistiche richieste dall’ordinanza del Commissario straordinario alla ricostruzione.