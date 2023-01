"Sicurezza stradale a rischio: si cambi"

Ad inizio anno attacca ora sulla sosta selvaggia diffusa e alcuni disagi lungo le vie a Montefiore Conca il consigliere comunale montefiorese di Fratelli d’Italia Simone Mazzi. "In questi ultimi mesi ricevo richieste di assistenza e parecchie lamentele – ribadisce Mazzi – da parte dei miei concittadini che mi esprimono perplessità in merito alle problematiche inerenti alla sosta delle auto e alla mancanza di un’adeguata segnaletica verticale e orizzontale per garantire il giusto parcheggio, in particolar modo nella frazione Falda. Questa lacuna provoca una diffusa sosta selvaggia delle autovetture. Inoltre – rincara Mazzi – in questi ultimi 4 anni abbiamo alcune delle strade comunali che non sono transitabili in sicurezza con la presenza di dossi, cunette e buche che sono all’ordine del giorno Infine non basta e non è sufficientemente apprezzabile l’installazione di alcune telecamere lungo la SP36 e la SP84, che peraltro fu un progetto approvato dalla precedente giunta comunale. Si deve cambiare marcia".