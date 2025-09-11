Sicurezza stradale: nuova segnaletica in arrivo su 80 viali

Un maxi piano per ’ridisegnare’ le strade della città. Non si tratta di vena artistica della giunta Angelini, quanto delle necessità di garantire più sicurezza attraverso la nuova segnaletica orizzontale. Per questo il Comune e Geat hanno avviato da lunedì "una vasta operazione di ripristino della segnaletica orizzontale su tutto il territorio cittadino". Righe, stop, strisce pedonali, zone interdette alla circolazione e ciclabili. L’amministrazione si è ’armata’ di pennello. L priorità è stata data alle zone in cui sono presenti le scuole, in vista della riapertura il 15 settembre. Il primo blocco si concentra sulla zona sud-est della città, partendo dalla Ss16 dalla rotonda dei Pianeti fino al confine con Misano, inclusi i viali San Gallo, Marsala, Da Verrazzano e Napoli. Il secondo blocco interesserà l’area centrale e sud-ovest, tra cui strade importanti come i viali Einaudi, Berlinguer, Spalato e dei Mille. Verranno ripassati gli attraversamenti pedonali, gli stop e le barre di arresto, compresi gli interventi nelle vie del Villaggio Papini. Infine il terzo blocco coprirà la zona nord, con interventi sui viali San Lorenzo, Bergamo, Emilia e tutti i viali della zona tra viale Monte Bianco e Carpi. In tutto, oltre 80 le strade interessate. Verranno inoltre ripristinati i segnali di stop e dare la precedenza e gli attraversamenti pedonali su viale Angeloni, comprese le rotatorie di viale Biella e viale Pullè. Ma Geat proseguirà l’attività anche l’anno prossimo, con l’obiettivo di completare il ripristino della segnaletica in tutta la città.