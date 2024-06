Sicurezza sul lavoro, tre alberghi multati

La stagione è appena iniziata, ma per i gestori di alcuni alberghi di Riccione sono già cominciati i primi guai. E’ l’effetto dei controlli svolti durante il fine settimana da carabinieri, polizia locale e ispettorato del lavoro nelle strutture ricettive della Perla Verde. Diverse quelle passate al setaccio: per tre di loro, sono arrivate multe salate e la notifica della sospensione temporanea dell’attività a causa di alcune violazioni riscontrate dalle forze dell’ordine. Si tratta di tre alberghi a tre stelle, tutti situati nella zona turistica di Riccione. A seguito delle ispezioni, hanno rischiato di dover chiudere i battenti a stagione già iniziata e con le camere piene di turisti. Tuttavia, hanno avuto 24 ore di tempo per regolarizzare la loro posizione prima che il provvedimento diventasse operativo. Ciò ha permesso agli albergatori di sanare le inadempienze riscontrate e di evitare così di dover abbassare la serranda, anche se il tutto alla fine si è tradotto in un conto molto salato.

Le le strutture controllate dai carabinieri, infatti, erano sprovviste del DVR, il documento di valutazione dei rischi. Si tratta del primo e principale degli adempimenti documentali in tema di sicurezza sul lavoro, che deve essere predisposto da tutte le aziende che hanno almeno un dipendente. Non essere in grado di esibire un DVR valido, può comportare in automatico la sospensione dell’attività. Ed è esattamente quello che è successo ai tre hotel della Perla Verde. In un albergo, inoltre, erano in servizio due dipendenti ‘in nero’ che, al termine dei controlli svolti dai militari dell’Arma, sono stati immediatamente assunti dal gestore. L’essersi messi in regola non ha però evitato ai titolari delle attività di incappare in sanzioni salate: complessivamente i carabinieri hanno elevato multe per 12mila euro.

Nel fine settimana i militari hanno comunque avuto il loro da fare anche su altri fronti. Due le persone arrestate e sette le denunce. In manette è finita una 36enne accusata di furto. La donna è stata sorpresa mentre cercava allontanarsi da un negozio dopo aver nascosto nella borsa prodotti per circa 200 euro. Nei guai anche un 23enne albanese che, fermato dai militari dell’Arma, è stato trovato in possesso di 12 grammi di cocaina nascosti in macchina. Nel residence in cui alloggiava, sono stati rivenuti altri 80 grammi di ‘polvere bianca’. Denunciato a piede libero per ricettazione un 31enne di Riccione trovato in possesso di una bicicletta risultata rubata lo scorso maggio. Denunciato a piede libero per furto, invece, un 34enne senza fissa dimora che si è impossessato di un cellulare lasciato incustodito da un avventore di un ristorante. Un 22enne, che nascondeva nella tasca un coltello, è stato deferito per possesso ingiustificato di armi.