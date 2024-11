Sicurezza, task force per la Fiera di San Martino

Per San Martino arrivano i ‘nostri’. Saranno decine gli uomini delle forze dell’ordine inviati come rinforzi a Santarcangelo in occasione della Fiera di San Martino, in programma dal 9 all’11 novembre (con l’anteprima dell’8, quando apriranno dal pomeriggio osterie e stand gastronomici). Rinforzi necessari per presidiare le vie e le piazze del centro storico, prevenire – per quanto possibile – scippi e furti, tenere alla larga i venditori abusivi, ma anche per gestire la viabilità. Soltanto la polizia locale potrà contare su 18 uomini in più nelle giornate del 9 e del 10. Gli agenti saranno inviati a Santarcangelo dai corpi di polizia locale di Rimini, Riccione, Bellaria e altri comuni vicini. Rinforzi che serviranno a contrastare anche il parcheggio selvaggio sulla via Emilia e in altre zone. Ai vigili in più si aggiungeranno anche le pattuglie di carabinieri e guardia della finanza inviate da Rimini per i controlli alla fiera e contro gli abusivi.

Dal punto di vista della viabilità, il Comune e la Blu Nautilus (che organizza la fiera per conto dell’amministrazione) hanno predisposto anche quest’anno un piano straordinario per la sosta. Saranno 2.230 i parcheggi a disposizione per i visitatori. Confermate anche quest’anno le navette gratuite, per arrivare alla festa dai parcheggi più decentrati. Il servizio sarà garantito nelle giornate del 9 e del 10, con corse ogni 10 minuti circa. Due le linee attive: la prima partirà (dalle 9 alle 20) dal parcheggio di via della Quercia (con 500 posti auto disponibili) per arrivare in via Braschi, nei pressi dell’incrocio con viale Mazzini, con una nuova tappa intermedia nei pressi della stazione, mentre la seconda (dalle 9 alle 19) partirà da via Costa – all’altezza dell’incrocio con via San Bartolo – e arriverà fino al parcheggio di piazza della Fornace. Tornando ai parcheggi, altri 450 (mai così tanti) saranno quelli riservati ai residenti che abitano nelle zone interessate dalla fiera, così distribuiti: 100 al Francolini, 90 in via Cagnacci, 60 davanti alla scuola dell’infanzia Margherita, 50 al parcheggio Cappuccini e 100 in piazza Suor Angela Molari.

Occhio ai divieti: i primi partiranno già da domani, per consentire gli allestimenti, ma la maggior parte delle limitazioni alla viabilità e alla sosta si concentrerannno tra l’8 e l’11 novembre compreso. Restando ai divieti, anche quest’anno confermato lo stop alla vendita di bevande in vetro, sia nelle aree della fiera sia nel luna park. E come avviene da quando è scoppiata la pandemia, anche quest’anno "per ragioni di sicurezza – spiega il Comune – sarà vietato a espositori e ambulanti l’uso di microfoni e casse", per evitare assembramenti e intralci alla circolazione. Concesse invece deroghe ai locali, agli stand gastronomici e alle osterie per gli orari della musica.