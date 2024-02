Sicurezza, turismo e commercio: incontro coi cittadini

Sicurezza, sinergie nelle reti commerciali, incentivi a nuove aperture, efficacia di promozione per un turismo che duri più di 3 mesi l’anno. Di questo, e molto altro, si è parlato al bar Belverde, dove le associazioni Obiettivo Comune e Noi ci siamo per Bellaria Igea Marina hanno incontrato la cittadinanza. "Con i quartieri che non esistono più dal 2019 – dicono le associazioni che si stanno preparando alle prossime elezioni – è fondamentale incontrare i cittadini e sentire le istanze. Tutti chiedono di allungare i periodi di apertura per attività commerciali e turistiche. E durante l’incontro si è parlato anche di sicurezza dei quartieri. I residenti chiedono più prevenzione e presidi. Alcune zone della città hanno visto aumentare violazioni di domicilio e il proliferare di danni ad abitazioni e attività".