Sicurezza, viabilità e turismo al centro del confronto coi cittadini

Sicurezza, viabilità, turismo, commercio. Sono alcuni dei temi che saranno affrontati questa sera al bar Belverde, in piazza Falcone e Borsellino, nell’ultimo incontro di ’Parliamone insieme’, ciclo organizzato dall’amministrazione comunale. "Si tratta di una serie di eventi pubblici in varie zone della città – sottolinea il sindaco Filippo Giorgetti, presente insieme alla giunta ai vari momenti di confronto – con i quali diamo continuità a quelle occasioni di ascolto e di confronto pubblico che periodicamente hanno contraddistinto anche la passata legislatura". Per l’ultimo appuntamento, questa sera, l’invito rivolto alla cittadinanza resta quello di "partecipare numerosa, cogliendo così l’occasione per conoscere le principali opere in corso, gli interventi strategici che interessano il territorio, nonché alcuni servizi di prossima attivazione importanti per la nostra comunità, a partire dal ‘Progetto di Controllo del Vicinato’ ".

I precedenti confronti - distribuiti sull’intero territorio cittadino – si sono svolti mercoledì scorso al Centro culturale Vittorio Belli, l’indomani al Gran Bar di viale Paolo Guidi, il terzo ieri sera al Bar 18 di via Fratelli Cervi, ex storica ’roccaforte rossa’ della zona nord del territorio.

Oggi pomeriggio alle 18, in biblioteca, per le commemorazioni dell’Olocausto, presentazione del libro di Alberto Gagliardo ’Militari ebrei in Romagna’. Sarà presente l’autore, introduzione del direttore della biblioteca, Alessandro Agnoletti. L’iniziativa è in collaborazione con A.N.P.I e Istituto Storico della Resistenza e dell’Età contemporanea Forlì-Cesena.