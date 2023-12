Sicurezza, viale Ceccarini fa da solo. Presidio ‘privato’ per Capodanno

"Alla sicurezza ci pensiamo, anche, noi". Per il Capodanno "abbiamo deciso di avere un presidio nella zona del centro – premette Maurizio Metto presidente del Consorzio Ceccarini –. Sarà una figura che potrà raccogliere segnalazioni o inviarle alle forze dell’ordine". In centro non vogliono rischiare che qualcuno rovini un periodo di feste che sta andando abbastanza bene. E’ questo il commento che risuona tra negozi e attività. "In effetti gente ce n’è – riprende Metto –. E’ un bel movimento ed ora attendiamo Capodanno". Gli hotel, circa un centinaio quelli aperti a cui aggiungere residence, appartamenti in affitto e le seconde case, attendono un tutto esaurito non solo per la notte di San Silvestro, ma anche nei giorni a ridosso. Il pernottamento nel periodo dovrebbe attestarsi sui 3-4 giorni.

Musica per le orecchie dei commercianti e titolati di pubblici esercizi del viale, con gli uni che potrebbero migliorare la percentuale di vendite pre natalizie, e i secondi che attendono una fine dell’anno con il tutto esaurito. Ma l’ondata di furti negli appartamenti in città e le spaccate a ripetizione in viale Dante nelle ultime settimane dopo il colpo alla boutique Gaudenzi a fine ottobre, hanno alzato il livello di allerta. Già nelle ultime settimane il Consorzio aveva chiesto alla Cdo, Cittadini dell’ordine, società che già in precedenza offriva servizio di vigilanza a diverse attività lungo il viale, di aumentare i passaggi notturni per far crescere anche il presidio nella zona. Ora il Consorzio va in cerca di occhi che in tempo reale possano segnalare movimenti sospetti ed eventualmente anche bande di giovani da tenere sotto controllo. La parola d’ordine è prevenzione.

Intanto il Comune ha emesso l’ordinanza anti vetro per Capodanno. Come accade per gli eventi più densamente partecipati nel corso dell’anno, a San Silvestro scatterà il divieto di vendere da asporto bevande in contenitori di vetro. Il provvedimento vale anche per i distributori automatici. In questo caso il divieto varrà dalle 20 del 31 dicembre alle 6 del primo di gennaio. Ma al contrario di quanto accade in estate, il divieto non considera solo la zona mare, bensì l’intero territorio comunale. Dunque in tutta Riccione sarà vietato dalle 20 del 31 dicembre vendere da asporto bevande in contenitori di vetro, ed anche abbandonare bottiglie in luoghi pubblici, pena una sanzione da parte della polizia locale.

Andrea Oliva