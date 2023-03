Sicurezza a Rimini, mancano 150 vigilantes

Uno degli operatori dell’istituto Vigilar durante un servizio di controllo nelle strade della città: l’azienda è alla ricerca di guardie giurate e portieri in vista della stagione estiva

Rimini, 26 marzo 2023 – Vigilantes da schierare a guardia degli stabilimenti balneari, buttafuori per i locali della movida, portieri notturni negli hotel.

Da Marina Centro alla spiaggia, passando per il centro storico: con l’approssimarsi della stagione estiva, cresce la domanda di sicurezza da parte degli operatori riminesi, bagnini, negozianti, titolari di bar e locali.

Anche in questo settore, si pone tuttavia un problema: gli istituti specializzati in security faticano non poco a trovare personale stagionale da arruolare.

Stando ai rappresentanti della categoria, sarebbero tra le 100 e le 150, a livello provinciale, le caselle da coprire prima dell’inizio dell’estate, corrispondenti ad altrettante posizioni professionali che vanno dalla guardia giurata armata allo steward nelle discoteche fino alla vigilanza per istituti bancari, supermercati e grandi centri commerciali.

"E’ un fenomeno comune a tante aziende che operano in campo turistico, dalla ristorazione all’alberghiero: alcune figure sembrano ormai diventate impossibili da trovare, anche a fronte di un buon trattamento economico e di tutte le garanzie previste dalla legge" commenta Alessandro Giuliani, titolare della Vigilar, istituto che opera nelle province di Rimini e Pesaro-Urbino.

A Rimini, la scorsa estate, tra le altre cose, la Vigilar ha curato anche il servizio di pattugliamento notturno in quad delle spiagge, che dovrebbe tornare anche in occasione della prossima stagione.

Giuliani, quali sono i profili che state ricercando in questo momento?

"In vista della stagione estiva, abbiamo aperte 20 posizioni per guardie giurate, 15 posizioni di addetto ai servizi di controllo, 20 per portieri, oltre a due tecnici installatori di impianti antifurto".

I candidati scarseggiano?

"Ci sono diverse persone che vengono a portarci il curriculum, ma non tutte hanno le carte in regola per poter operare nel campo della sicurezza. E’ un lavoro che richiede lucidità, prontezza e naturalmente una altissima professionalità, visto che i nostri operatori si trovano a dover gestire alcune situazioni delicate. In questo momento, stiamo faticando a reperire un numero sufficiente di figure per coprire adeguatamente tutti i nostri servizi".

Quali sono i requisiti per operare nel settore?

"Cerchiamo persone di entrambi i sessi, di età compresa tra i 20 e i 40 anni, con disponibilità a lavorare in orario notturno. Essere in possesso del decreto prefettizio per l’attività di guardia giurata è considerato elemento preferenziale, ma la nostra agenzia è aperta anche ai giovani che desiderano intraprendere questa professione: li aiutiamo a svolgere gli adempimenti ed ottenere i permessi in tempi relativamente brevi".

Tagliamo la testa al toro. La contestazione che viene mossa a molti datori di lavoro è di non offrire retribuzioni adeguate .

"Trattandosi di un’attività stagionale, offriamo contratti a tempo determinato, con la possibilità per gli elementi più meritevoli di essere inquadrati stabilmente durante l’anno. Le retribuzioni sono in linea con quelle previste dal contratto collettivo nazionale, che tuttavia non viene aggiornato dal 2015. Il turno di lavoro è di 7 ore e ogni cinque giorni di lavoro sono previsti due di riposo. Non dimentichiamo le possibilità di crescita professionale e di formazione".