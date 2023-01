Sigep a Rimini, 70 agenti in servizio ogni giorno a presidio di oltre 15 snodi viari

Per il Sigep saranno impiegati settanta agenti della municipale ogni giorno

Rimini, 17 gennaio 2023 – Mancano pochi giorni al taglio del nastro dell’edizione 2023 del Sigep, la più importante vetrina dedicata al mondo del dolce, del gelato e della pasticceria, in programma in fiera a Rimini da sabato 21 a mercoledì 25 gennaio. Un evento che torna a pieno regime e che già alla vigilia fa prevedere un’affluenza da record, tra addetti ai lavori e visitatori e che comporterà anche un importante sforzo organizzativo e logistico da parte della città.

I controlli della municipale

La Polizia Locale, in sinergia con la Fiera e con gli altri soggetti coinvolti, in queste ore sta continuano nella definizione dei dettagli del piano straordinario che sarà adottato per gestire l’afflusso e deflusso al quartiere espositivo nelle giornate di manifestazione e per ridurre i disagi alla circolazione sulle principali arterie di collegamento, in particolare negli orari di punta.

Il Comando della Polizia Locale ha potenziato al massimo il personale che quotidianamente sarà impegnato, con le donne e gli uomini del corpo che presidieranno oltre quindici punti nevralgici lungo i percorsi che conducono alla Fiera, sia di collegamento verso l’autostrada, sia verso l’asse della Statale 16 e verso il mare e il quadrante centro-sud della città.

Complessivamente saranno settanta gli agenti in servizio ogni giorno, che faranno riferimento a tre ufficiali e ad una unità di coordinamento che provvederà a monitorare in tempo reale la circolazione grazie al supporto di dispositivi informatici e del sistema di videosorveglianza.

Sono state inoltre predisposte soluzioni in collaborazione tra Fiera e Polizia locale per fluidificare i flussi in arrivo ai parcheggi e alleggerire la rotonda dell’ingresso sud del quartiere espositivo, così da ridurre il formarsi di code in attesa di entrare.

Il piano viabilità

Potenziati infine i collegamenti dei mezzi pubblici con l’attivazione della Linea 9 Shuttle che dalla stazione ferroviaria di Rimini in coincidenza con l’arrivo delle corse Metromare trasferirà gli ospiti di Sigep in fiera, senza fermate intermedie. Attive da e verso la fiera anche la linea 5 e la linea 10, così come saranno potenziate le fermate dei treni nella stazione interna alla Fiera. Attive anche navette dedicate per gli ospiti che alloggeranno nelle strutture alberghiere.