Sigep anticipa di una settimana. Nuove date e strategia globale. Evento sempre più innovativo

Italian Exhibition Group ha annunciato le nuove date di Sigep world 2026, il salone internazionale dedicato ai settori della gelateria, pasticceria, cioccolato, panificazione, caffè e pizza. L’evento si terrà alla Fiera di Rimini dal 16 al 20 gennaio 2026, con un anticipo di circa una settimana rispetto alla data prevista.

Questa scelta risponde a una strategia mirata a favorire la partecipazione di espositori e visitatori internazionali, evitando sovrapposizioni con altri eventi di riferimento. In particolare, il Gulfood di Dubai, tra le fiere più importanti del settore, ha anticipato la sua edizione 2026 per rispettare il periodo del Ramadan. Sigep world ha così deciso di adeguarsi, garantendo a operatori e aziende la possibilità di ottimizzare il proprio calendario fieristico e massimizzare le opportunità di business.

Con questo riposizionamento strategico, Sigep world si conferma il primo grande appuntamento dell’anno per il foodservice dolce, una vetrina globale che richiama professionisti da tutto il mondo. L’edizione 2026 offrirà un programma ancora più ricco, con esposizioni, convegni, competizioni e dimostrazioni dal vivo, creando un contesto dinamico per il networking e lo scambio di idee.

I protagonisti dell’industria avranno l’opportunità di presentare innovazioni di prodotto, tecnologie all’avanguardia, soluzioni di packaging e nuovi trend di consumo. Un palcoscenico ideale per esplorare le evoluzioni del mercato e definire le strategie future, in una città come Rimini, da sempre sinonimo di ospitalità e innovazione nel settore. Oltre a rappresentare un punto d’incontro tra domanda e offerta, Sigep world è un luogo di formazione e ispirazione. L’evento darà spazio a dibattiti sui nuovi scenari di mercato, campionati internazionali e workshop condotti dai più importanti esperti del settore.

Grazie a queste novità, Sigep world 2026 si prepara a offrire un’esperienza sempre più coinvolgente e strategica per aziende e professionisti, consolidando il suo ruolo di evento di riferimento per il futuro del foodservice dolce.