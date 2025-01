Sigep, conto alla rovescia: "In arrivo persone da tutto il mondo. L’evento è una vetrina per Rimini"

di Giuseppe Catapano "Ci siamo: ci aspetta un’edizione da record che metterà in vetrina anche la città di Rimini". Il conto alla rovescia per il Sigep è partito. Flavia Morelli, group exhibition manager divisione food&beverage di Ieg, sottolinea la dimensione sempre più internazionale di un evento che nel tempo è diventato il punto di riferimento nel panorama globale del foodservice. Il salone dedicato a gelateria, pasticceria, panificazione, caffè artigianali e pizza, è in programma dal 18 al 22 gennaio. "Ospiteremo in fiera – dice Morelli – oltre 1.300 aziende espositrici da 33 Paesi in 30 padiglioni. Accoglieremo 3mila buyer stranieri che aderiscono ai nostri programmi. Tantissimi sono gli operatori che arriveranno dall’estero. Le delegazioni numericamente più consistenti sono quelle di Stati Uniti, India, Canada e Brasile considerando i Paesi extra-europei, poi Germania, Spagna, Francia e Inghilterra nel nostro continente. Con i nostri programmi allarghiamo gli orizzonti verso mercati più lontani". A caratterizzare questa edizione sarà la presenza dell’Arabia Saudita come guest country. "Quello dell’Arabia Saudita – rileva Morelli – è un mercato con grandi potenzialità e che vanta progetti di attrazione di flussi turistici molto imponenti. Avremo tra gli altri a Rimini due rappresentanti del ministero dell’agricoltura saudita, con buyer di altissimo profilo".

Una rassegna di rilievo internazionale – il nome, Sigep World, mette subito le cose in chiaro – che non tralascia certo l’Italia. E che mette Rimini al centro. "La rassegna – continua la manager di Ieg – è una vetrina per la città. In collaborazione con il Comune e con Visit Rimini abbiamo previsto iniziative per accogliere la community nazionale e internazione del mondo del foodservice. Ci saranno installazioni, illumineremo Castel Sismondo con il logo di Sigep World, verranno installati gonfaloni lungo la via Emilia fino al quartiere fieristico. E ancora, ci sarà un’installazione di benvenuto di fronte alla stazione. Questa simbiosi col territorio è un punto di forza".

Con la novità, da quest’anno, del volo Monaco-Rimini. "Un collegamento che agevola l’arrivo di buyer dall’estero e non solo dall’Europa. La prossima edizione del Sigep costituirà un primo test per quest’iniziativa che abbiamo intenzione di replicare per le nostre fiere più importanti". Terminato l’evento di Rimini, la rassegna si trasferirà in Asia: ad aprile è in programma Sigep China a Shenzen, a luglio Sigep Asia a Singapore. "Con queste fiere – osserva Morelli – da un lato accompagniamo le aziende in mercati per loro strategici, dall’altro abbiamo un ritorno diretto in termini di presenze di buyer ed espositori a Rimini". Che è e resta al centro dei progetti.