Sigep da record: "Siamo al tutto esaurito". Scatta il piano anti-code

Già tutto esaurito nei 500 alberghi aperti per il Sigep. Intanto Comune e Ieg annunciano interventi sulla viabilità, il potenziamento del trasporto pubblico con la conneasione treno-Metromare, e più fermate dei treni – 52 convogli ogni giorno che fermeranno a Rimini Fiera e in stazione per i collegamenti. Inoltre 5 treni speciali ogni giorno fra Cattolica e Santarcangelo, aumento degli autobus con decine di corse supplementari, nonché agevolazioni per l’uso di monopattini e bici elettriche. Un vero piano anti-code per i giorni che trasformeranno Rimini nella capitale del dolciario artigianale. La Confcommercio, con il presidente Gianni Indino, attacca: "Decine di operatori di ristoranti, hotel, pub e discoteche nei giorni di Capodanno ci hanno segnalato che il servizio taxi è stato insufficiente, soprattutto la sera o la notte, carenze incredibili dal punto di vista della reperibilità del servizio".

"Per favorire l’accessibilità alla Fiera – spiega l’assessore alla Mobilità Roberta Frisoni – siamo riusciti, con Società autostrade e ditta esecutrice, ad anticipare l’apertura della rotatoria di oltre 100 metri di diametro tra Ss16 e Superstrada di San Marino". "Siamo consci del disagio che provocano nei giorni di punta alla circolazione alcune grandi manifestazioni – aggiunge Corrado Peraboni, amministratore delegato di Ieg -, ma credo che l’indotto portato al territorio giustifichi ampiamente qualche disagio".

"Si viaggia verso il tutto esaurito nei 500 hotel – afferma il sindaco Jamil Sadegholvaad - con richieste che arruvano da Italia ed estero, il Sigep fa da apripista a una serie di occasioni importanti per la comunità, perché capaci di generare un contributo sostanziale per lo sviluppo del territorio". Commentano da Visit Rimini: "Siamo al tutto esaurito nei 500 hotel aperti in provincia. Le richieste che sono ancora focalizzate sul periodo di Sigep per la ricerca di camere per qualche azienda espositrice ma soprattutto per i visitatori che si spalmano, tra giorni di allestimento, svolgimento e disallestimento, su una settimana intera. Le prenotazioni sono più alte rispetto all’anno scorso alla stessa data".