Sigep, dolce novità. La piadina a colazione nella ricetta di Aquila

"In cucina mi piace sperimentare. Soprattutto con il prodotto più rappresentativo e tradizionale del nostro territorio, la piadina". Francesco Aquila ha in serbo una dolce novità. Lo chef bellariese, vincitore della decima edizione di Masterchef, la presenterà al Sigep. Uno show cooking per dimostrare che il pane romagnolo può essere consumato non ‘solo’ a pranzo e a cena, ma anche a colazione. Appuntamento in fiera martedì 23 dalle 13 al padiglione B1. A lanciare la proposta al grande pubblico presente a Rimini per la rassegna di Ieg, in programma da sabato a mercoledì, è il Consorzio di promozione e tutela della piadina romagnola in un evento guidato da Aquila nelle vesti di testimonial d’eccezione. Già protagonista dell’ultima edizione di Piadina night, dove ha ideato una ricetta di piadina romagnola Igp in versione gourmet, lo chef ne proporrà una versione dolce ideale per la colazione. "D’altra parte – osserva Aquila – parliamo di un prodotto eclettico che si abbina a tutto. Non è la prima volta che mi cimento con una rivisitazione della piadina in versione dolce. È un’idea in cui credo molto, ci metto la faccia. E sono pronto a farlo anche al Sigep, una vetrina internazionale. Bisogna uscire dall’idea che gli abbinamenti si possano fare solo con altri prodotti salati. Voglio dimostrare che non è così".

Colazione con la piadina romaga Igp abbinata ad alcune eccellenze certificate: il Consorzio tutela cioccolato di Modica Igp, il Consorzio pistacchio Raffadali dop, il Consorzio tutela arancia di Ribera dop e il Consorzio di tutela fichi di Cosenza dop. Martedì si scoprirà il ‘risultato’ finale. Tutto questo nella choco arena, spazio dedicato a talk, show cooking e incontri, all’interno della quale in collaborazione con Cna agroalimentare nazionale saranno presentate le eccellenze enogastronomiche del made in Italy. E se in passato al Sigep il pane romagnolo è stato proposto anche col gelato, dal canto suo Aquila non è nuovo all’incontro con la piadina romagnola Igp. La scorsa estate aveva vestito i panni di testimonial nel doppio Piadina night ospitato a Bertinoro e Cattolica. Il pubblico televisivo ha scoperto il suo talento in cucina a Masterchef: Aquila ha vinto la decima edizione del programma di Sky nel 2021. Docente di sala bar, il mondo dell’alta cucina è ormai diventato il suo habitat naturale. "Non vedo l’ora di essere al Sigep – dice Aquila – in un periodo per me intenso a causa dei diversi impegni. Cosa bolle in pentola per il futuro? Il mio secondo libro e un programma tv, oltre naturalmente all’impegno in cucina. E cercherò di guardare la nuova edizione di Masterchef".

