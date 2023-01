Sigep dolcissimo: pienone in città "Una vetrina anche per la Riviera"

di Giuseppe Catapano

Risponde al telefono nel viaggio in auto tra Vicenza e Rimini. Per Corrado Peraboni, amministratore delegato di Ieg, così come per tutta la macchina organizzative della società a cui fa capo la Fiera di Rimini, sono giorni intensi. Oggi parte il Sigep, mentre in Veneto è in corso Vicenzaoro.

Peraboni, ci siamo. Per il Sigep è l’anno del ritorno alla normalità, dopo le edizioni caratterizzate dalla convivenza con le restrizioni per il Covid?

"Le aspettative sono alte. Il numero di espositori è soddisfacente. Anche per quel che riguarda i visitatori è atteso un ottimo risultato. Porto con me da Vicenza, dopo aver visto tantissima gente, un notevole carico di ottimismo".

Quale è il punto di forza di questa rassegna, punta di diamante di Ieg?

"Il Sigep ha saputo adattarsi alle evoluzioni del mercato. Le filiere presidiate sono sempre più vicine tra loro e anche i punti vendita sono cambiati".

Il Sigep dà visibilità alla città di Rimini.

"C’è attesa a Rimini, così come saranno notevoli le ricadute economiche dell’evento. Si stima che per ogni euro speso in Fiera siano dieci quelli ‘portati’ alla città. Il Comune di Rimini ha predisposto un piano per la gestione del traffico, molti alberghi sono aperti ed è stato allestito un servizio di navette da e per gli alberghi di Marina Centro. Parliamo di una città da 150mila abitanti le cui infrastrutture sono parametrate a queste dimensioni".

A voi non basta?

"La vera svolta ci sarà quando sarà pronto il collegamento del Metromare dalla stazione alla Fiera".

Bisogna aspettare il 2026...

"Ma è importante aver ottenuto il risultato. Conta questo".

Il presidente Cagnoni ha più volte sottolineato l’importanza di collegamenti aerei da e per alcune capitali europee.

"Partiamo da un presupposto. Ieg sta puntando sullo sviluppo internazionale. Quel che è accaduto con Vicenzaoro è significativo: aver portato l’evento a Dubai ci ha poi permesso di avere visitatori internazionali che in Medio Oriente hanno conosciuto la rassegna e poi sono venuti in Italia. Col Sigep puntiamo a fare lo stesso: è chiaro che in questo scenario i collegamenti aerei con alcuni dei principali hub europei aiuterebbero molto".

Il 2023 sarà, infatti, anche l’anno di Sigep China.

"Che si svolgerà dal 10 al 12 maggio allo Shenzhen World Exhibition e Convention Center. Il tema dei collegamenti aerei posto dal presidente Cagnoni è cruciale, proprio nell’ottica di uno sviluppo internazionale".

Ne avete parlato con Airiminum e con il Comune?

"Sì, altri incontri ci saranno nei prossimi mesi".

Il 2023 sancirà il ritorno alla normalità per Ieg?

"L’obiettivo è superare i livelli del 2019. Non sono previsti nuovi sbarchi internazionali, ci concentreremo sul consolidamento dei nostri punti di forza. Del Sigep abbiamo detto, Ecomondo si sdoppierà con due appuntamenti: uno a marzo dedicato alle energie rinnovabili e l’altro, con la rassegna vera e propria, a novembre".

La fusione con Bologna è ormai accantonata?

"Da lombardo rispondo così: siamo in tutt’altre faccende affaccendati...".