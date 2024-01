Sigep e incubo traffico: "Servono più treni"

Oltre sessanta hotel aperti per il Sigep. Ma se le prenotazioni fanno sognare, il traffico riminese resta un incubo che spinge il presidente di Federalberghi, Bruno Bianchini (nella foto), a cercare alternative.

"I cantieri aperti sulla statale ovviamente preoccupano – premette il presidente –. La raggiungibilità del comparto fieristico attraverso la viabilità esistente è un tema che va approfondito, a cui cercare soluzioni alternative". A preoccupare sono i cantieri aperti sulla statale in corrispondenza della maxi rotonda tra la ss16 e la consolare per San Marino a cui si aggiungono i lavori alla rotonda con via della Fiera, sempre a Rimini, dove è ancora in funzione il semaforo pedonale a chiamata sulla statale. A peggiorare il traffico sulla statale c’è, nel territorio riminese, l’interruzione di via Euterpe e il blocco che il traffico in arrivo da mare incontra lungo via Repubblica. Un problema anche riccionese, sottolinea Bianchini, perché il traffico proveniente da sud potrebbe trovare maggiori problemi nel raggiungere il quartiere fieristico rispetto al passato.

"Per noi, a Riccione, è molto importante l’utilizzo della tratta ferroviaria che in occasione di queste grandi manifestazioni vede il potenziamento del servizio con maggiori fermate. Tuttavia alla luce delle problematiche di traffico che dovrebbero sorgere può servire un approfondimento dei servizi previsti e un loro ulteriore potenziamento". Il presidente intende coinvolgere anche l’amministrazione comunale riccionese il cui assessore preposto è Simone Imola.

A Rimini, Comune e Fiera da tempo hanno attivato un tavolo per stabilire di volta in volta a seconda degli eventi e manifestazioni in essere, quale migliore strategia è utile per limitare i disagi in città. In questo caso il presidente di Federalberghi Riccione, Bianchini, ritiene che il problema non sia solo riminese e serva prendere in considerazione un bacino più ampio.

Il Sigep è un evento importante anche per il settore ricettivo riccionese. Diversi hotel offrono servizio di navetta. Poi ci sono gli espositori che devono raggiungere la fiera in anticipo sugli orari di apertura. Trovarsi le strade sbarrate da un muro di auto diventerebbe un problema e un disagio che ricadrebbe sule strutture riccionesi. Urge soluzione, il taglio del nastro del Sigep si avvicina.

a. ol.