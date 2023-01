Sigep, il pane diventa protagonista

C’è anche Bread in The City, il campionato internazionale di panificazione, alla 44esima edizione Sigep-the Dolce world Expo, che quest’anno si affianca alla settima edizione di Ab Tech Expo, dal 21 al 25 gennaio alla fiera. Nella Bakery Arena nove squadre da tre continenti (Europa, Asia e America del Sud) si fronteggeranno nella gara. I team, provenienti da Cina, Croazia, Israele, Italia, Messico, Olanda, Perú, Portogallo e Spagna sono composti da due concorrenti e coach coach e si fronteggeranno in cinque diverse specialità: ciabatta e pani speciali; pani liberi; vienneserie; torte da forno; e presentazione salata. Il campionato è realizzato grazie alla collaborazione con Richemont Club Italy, organizzazione internazionale di eccellenze della panificazione che promuove processi e pratiche di produzione a elevato valore artigianale, spiega Ieg, la società che riunisce le fiere di Rimini e Padova. I padiglioni riminesi diventano così la piazza dove l’intera filiera dell’industria del dolce si riunisce per formarsi, informarsi, sviluppare business e valorizzare eccellenza, grazie a concorsi, eventi, demo, talk con ospiti internazionali e speciali sessioni formative. Durante le 5 giornate di manifestazione, oltre a ospitare le sfide di panificazione, la Bakery Arena sarà il centro delle attività pensate per la filiera dei lievitati e realizzate in collaborazione con le associazioni di settore nazionali e internazionali, che presenteranno anche ricerche e studi per delineare lo stato e le prospettive di sviluppo del comparto, come per esempio Aibi e Assipan, con lo studio realizzato dal Cerved sul consumo di pane tra sostenibilità e nuovi trend alimentari; Italmopa, in rappresentanza della voce del mondo delle farine; Assipan; la Federazione italiana panificatori pasticceri e affini e il già citato Club Richemont. La presenza in contemporanea di Ab Tech Expo, spiegano da Italia Exhibition Group, garantisce per la filiera dei lievitati la possibilità di aggiornarsi anche su tutte le principali novità di settore come macchinari e impianti, materie prime e ingredienti, arredamento e attrezzature, vetrinistica e confezionamento, accessori per la presentazione del prodotto, packaging, franchisor, formazione professionale e servizi. Una panoramica "che segue tutte le fasi produttive: dallo stoccaggio del prodotto alla preparazione delle ricette, dall’impasto alla lavorazione, fino a lievitazione, cottura, raffreddamento, taglio e imballaggio finale, compresi naturalmente tutti i servizi che seguono la qualità del processo".