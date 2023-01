Sigep, il piano anti-ingorghi: ecco le navette, potenziati treni e bus

Confermate le previsioni di tutto esaurito nei 400 hotel aperti per il Sigep. Intanto scatta il piano straordinario della viabilità, per evitare che il traffico vada in tilt nei giorni della fiera, che si terrà dal 21 al 25 gennaio. Si attende infatti "un’eccezionale affluenza al Sigep". La polizia locale – segnala Palazzo Garampi – ha così predisposto "soluzioni per fluidificare i flussi in arrivo ai parcheggi ed evitare congestionamenti". Verrà "potenziato al massimo il numero di agenti in strada, almeno 70 al giorno su tre turni". Potenziati i collegamenti dei mezzi pubblici e sarà attivata, con 22 fermate giornaliere, la linea 9 shuttle dalla stazione alla fiera. Attivati pure bus navetta per la zona turistica e potenziati quelli per l’aeroporto di Bologna. Potenziate inoltre le fermate dei treni nella stazione interna alla fiera. Così come i collegamenti dei mezzi pubblici, con più bus sulla linea 9 mentre sarà attivata, con 22 fermate giornaliere, la linea 9 shuttle che dalla stazione ferroviaria, in coincidenza con l’arrivo del Metromare, trasferirà gli ospiti di Sigep direttamente alla Fiera. Saranno attivate da Start Romagna le linee 5 e 10.

Intanto Ieg, dopo due edizioni solo digitali, si prepara a svolgere in presenza AI week, la settimana dell’Intelligenza artificiale. L’evento si terrà dal 17 al 19 aprile in digitale e poi il 20 e il 21 in presenza al Palacongressi. "È un evento con straordinarie potenzialità di attrazione di pubblico qualificato – commenta Corrado Peraboni, ad Ieg –, che porterà a Rimini un appuntamento all’insegna dell’innovazione e in partnership con una società come ’Intelligenza artificiale spiegata semplice’. Manager e imprenditori avranno un’occasione davvero unica per accrescere il loro business".

m.gra.