Sigep, l’eccellenza della ristorazione. Italia sempre più al centro degli affari

Sigep World - The World Expo for Foodservice Excellence si preannuncia come un’edizione straordinaria, consolidando il suo ruolo di appuntamento imprescindibile nel panorama globale del foodservice. La manifestazione di Italian Exhibition Group attirerà espositori da 33 Paesi e delegazioni internazionali di alto profilo, confermando la centralità del made in Italy nei settori del Gelato, Pasticceria, Panificazione, Caffè, Cioccolato e Pizza.

Con una crescente attenzione all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità, Sigep 2025 (in programma dal 18 al 22 gennaio) diventerà la piattaforma ideale per scoprire le ultime tendenze che stanno ridefinendo il settore. Tra i paesi partecipanti spiccano Germania, Spagna, Francia, Stati Uniti, e Cina, a cui si aggiungono mercati emergenti come l’Arabia Saudita, scelta come Guest Country.

La presenza saudita rappresenta un’occasione strategica per il foodservice globale: il Paese, in rapida espansione e con Expo 2030 in vista, invierà a Rimini una delegazione di top buyer, tra cui colossi come Barn’s, Elite Hospitality/Al-Nahla Group e Al Tazaj.

Sigep World 2025 ospiterà oltre 520 buyer da 79 paesi extraeuropei e più di 2.500 da Spagna, Germania, Francia, e Regno Unito, con iniziative esclusive come il Premium Program. I partecipanti rappresentano un mix diversificato di catene, produttori artigianali, distributori, e operatori della grande distribuzione.

L’evento sarà arricchito da oltre 40 incontri internazionali con 60 speaker, mettendo in luce temi cruciali per il settore. L’industria della pizza vivrà un’espansione senza precedenti, mentre mercati come il Regno Unito e la Francia confermano il loro legame storico con Pasticceria e Panificazione.

Fondamentale il contributo delle associazioni di settore da ogni angolo del mondo: dalla North American Ice Cream Association degli Usa alla Baking Association of Canada, passando per la Restaurant Association of South Africa e la Korean Bakery Association.

Sigep World non sarà solo un evento fieristico, ma un vero e proprio hub di innovazione e relazioni strategiche per il futuro del foodservice globale.