Il Sigep incorona i suoi nuovi re: pasticceria e bar, ecco i campioni

Rimini, 22 gennaio 2024 - Il campione italiano di pasticceria seniores e il miglior barista italiano. Ma anche l’Italia campione del mondo di gelato. Il Sigep non è solo business, è anche competizione tra professionisti. Il salone internazionale di gelateria, pasticceria, panificazione e caffè trasforma la fiera di Rimini in un vero e proprio palcoscenico per le sfide. Ed ecco che nella terza giornata della rassegna organizzata da Ieg – che andrà avanti fino a domani – si sono conclusi due dei concorsi più importanti in programma al Sigep.

Marco Deidda è il nuovo campione italiano di pasticceria seniores: il 39enne di Cagliari ha trionfato ieri nella categoria Over 24 che vedeva in gara 10 concorrenti sfidarsi sul tema ‘In viaggio verso l’Oriente’. Sempre ieri è iniziato il campionato mondiale di pasticceria juniores, manifestazione a squadre con 12 nazioni in gara: in giuria tre big del settore come Iginio Massari, Eugenio Morrone e Roberto Rinaldini. L’altro campione di giornata è Federico Pinna, eletto miglior barista italiano al termine di una competizione che ha visto i partecipanti cimentarsi nella preparazione di 12 tra caffè e bevande in quindici minuti. L’Italia invece ha vinto la decima edizione della Gelato world cup, superando Corea del Sud e Ungheria. Oggi tra i protagonisti ci sarà Francesco Aquila, vincitore di Masterchef 10, che guiderà in fiera uno show cooking con la proposta di una piadina versione dolce ideale per la colazione.

Aquila si metterà alla prova in una fiera gremita di operatori del settore e visitatori. Il pienone nelle prime giornate di rassegna soddisfa Ieg. Flavia Morelli, group exhibition manager della società a cui fanno capo le fiere di Rimini e Vicenza, lo motiva con la rafforzata vocazione internazionale dell’evento. "In fiera – spiega – ospitiamo 1.200 espositori e anche nella terza giornata sono arrivati diversi buyer stranieri, operatori che stanno raggiungendo i padiglioni da 80 Paesi. Al Sigep è in vetrina l’innovazione di prodotto, sia per quel che riguarda gli ingredienti che per le attrezzature e le tecnologie utilizzate nel foodservice dolce. Con i diversi incontri si stanno delineando trend e scenari". In quest’ottica l’Associazione italiana bakery ingredients ha organizzato una conferenza dedicata a pane, pizza e pasticceria. Dall’indagine è emerso come in Italia ci siano 46.818 imprese attive nella produzione (35.253, il 76% del totale) e nel commercio (11.565, 24%). Nel 2023, il valore alla produzione dell’intero comparto è stato di 13,4 miliardi di euro. Le previsioni per il 2024 sono positive: le imprese prevedono una crescita media dei consumi pari all’1,6%. Dal palco del Sigep, domenica, il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha rilanciato la legge Massari – dal nome del maestro pasticciere Iginio – che riconoscerà i mestieri di pasticciere, chef e artigiano del cibo.