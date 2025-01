Sigep, sabato si inizia. Il piano di Comune e Ieg per ridurre le code

Apertura ritardata alle 10 del mattino, oltre 50 treni ogni giorno con fermate a Rimini Fiera, monopattini e bici elettriche a prezzi scontati, più corse del Metromare e decine di servizi supplementari e bus navetta speciali gratuiti di Start Romagna, Shuttle Bus tra Fiera e aeroporti di Rimini, Ancona, Bologna e Forlì. Oltre a 70 agenti della polizia locale sulle strade, a presidiare i 20 punti nevralgici che conducono alla fiera. Sono alcune delle misure messe a punto da Comune e Ieg durante i giorni del 46° Sigep, da sabato a mercoledì al quartiere fieristico. Per quella che si annuncia un’edizione da record del Salone internazionale di gelateria, pasticceria e panificazione artigianali, con un sold out annunciato. Sarà anche la prima volta per i voli diretti tra Monaco di Baviera e Rimini, organizzati da Ieg e operati da LuxWing dal 17 al 22 gennaio.

Obiettivo di Palazzo Garampi e Ieg è ridurre al massimo i possibili ingorghi e gestire al meglio la quantità di mezzi che si riverseranno sulle strade. Anche se sono tante le possibili alternative proposte. Ad esempio, i 52 convogli ferroviari "trasporteranno in fiera oltre il 20 per cento dei visitatori", sottolineano da Ieg: 5 minuti dalla stazione alla fiera (e viceversa). Ieg indica un percorso alternativo per evitare, o quantomeno ridurre le code dopo il ’cambio di passo’ recente, in negativo, del passaggio a livello di Rivabella: "a causa del notevole aumento dei tempi di chiusura del passaggio a livello di via XXV Marzo 1831, tra Rivabella e Viserba – si leg ge in una nota – si suggerisce il seguente percorso alternativo da Mare verso Fiera (Ingresso Ovest) all’attraversamento ferroviario. Da via Coletti sarà possibile seguire le frecce brandizzate Sigep per raggiungere la Fiera. Questo il percorso consigliato: da via Coletti precedere verso via Toscanelli e via Dati, girare in via Polazzi, sottopasso Ferroviario. Procedere poi per via Missirini, via Elvis Presley, via John Lennon, via Beltramini per arrivare in via San Martino in Riparotta e da qui all’ingresso Ovest della Fiera".

m.gra.