Sigep, successo mondiale. L’assalto degli stranieri: più 26% da 160 Paesi

Un evento sempre più mondiale. Quest’anno il Sigep si era fregiato nella presentazione del termine world. Una connotazione che si è adattata benissimo all’edizione più grande e globale di sempre. A dare i numeri è la stessa Ieg, Italian Exhibition Group. Il successo di pubblico lo si è visto con una invasione che ha ricalcato quella degli scorsi anni, ma con numeri ancor superiori, rilevano dal quartiere fieristico. Le presenze sono aumentare del 14%, ma a dare la dimensione di come Sigep sia diventato un evento mondiale c’è un +26% di visitatori arrivati dall’estero.

I visitatori sono giunti quest’anno da 160 Paesi del mondo, un risultato mai raggiunto prima. Poi, per ogni singola nazionale, cresce il numero di persone giunte per visitare o fare affari nei 138mila metri quadrati espositivi all’interno dei 30 padiglioni del quartiere fieristico dove si trovavano ben 1.300 brand espositori. Sigep non è solo gelato. La manifestazione negli anni è cresciuta diventando un punto di riferimento per le filiere del caffè (quest’anno +30% di aziende partecipanti), della pizza (+ 50 aziende), pasticceria, panificazione e cioccolato.

Un’attenzione crescente da parte del mondo intero. Tra i Paesi di riferimento per Sigep, la Germania cresce del 68% grazie anche ai voli diretti Monaco-Rimini organizzati in collaborazione con Luxwing e l’aeroporto Fellini. La crescita dei visitatori tedeschi è esponenziale, seguita da quelli spagnoli al +21%. Vengono poi la Romania, Francia, Grecia e Polonia, tutti con una crescita a doppia cifra. Più in generale nelle top ten per incrementi figurano anche mercati non europei, quali gli Stati Uniti che hanno registrato un incremento del 64%.

Dolci sorprese anche dal Medio Oriente. Crescono del 38% i visitatori giunti dagli Emirati, Saudi Arabia e Iraq. In sensibile aumento anche dalla Turchia.

Guardando a sud del Mediterraneo arrivano altre notizie positive con un aumento del 30% dall’Africa, un risultato che non tiene in conto solo i Paesi del nord del continente (Egitto, Tunisia, Marocco e Algeria), ma anche nazioni quali il Sudafrica, la Nigeria e il Senegal che figurano tra i più rappresentati. Spostandosi nell’America latina il segno più arriva al 10%, soprattutto giunti dal Brasile (+48%). Per quanto riguarda l’Asia, da segnalare l’incremento importante dell’India con un +34%. Tra i tanti Paesi da ogni angolo del mondo vanno ricordati anche Saint Kitts e Nevis, Mauritius, Isole Faroe e Capo Verde. Il Sigep è diventato un crocevia mondiale capace di attirare sempre più interessi e consensi. Questo accade grazie anche agli eventi che si svolgono nei cinque giorni della manifestazione. Un ricco palinsesto con ben quattro competizioni internazionali: Gelato Europe Cup, Gelato Festival World Masters, Bread in the City, World Pizza Champion Games.

Sono stati oltre 5.500 gli incontri d’affari che si sono tenuti negli stand degli espositori, con 545 top buyer provenienti da 79 paesi del mondo e 3300 buyer europei aderenti al Premium program, un risultato possibile grazie anche alla collaborazione con il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Agenzia Ice e la rete dei regional advisor di Ieg. Sigep world ha registrato anche 40 gli eventi di carattere internazionale, con oltre 60 speaker provenienti dall’estero. Altra cartina tornasole dell’importanza raggiunta dalla manifestazione arriva dai contatti media complessivi che raggiungono i 488 milioni con 737 giornalisti accreditati dei quali 57 dall’estero, a cui si aggiungono le telecamere di Television francaise 1 e della tedesca Kabel Eins.

Andrea Oliva