Sigismondo d’oro a Educaid e Salesiani

Rappresentano il volto più solidale della città. Quello, per dirla con le parole del sindaco, della "Rimini che lavora, ogni giorno, per aiutare, sostenere, educare, accogliere e (anche) responsabilizzare". Il mondo del volontariato e della solidarietà premiato – ancora una volta – con il Sigismondo d’oro. A ricevere quest’anno la massima onorificenza cittadina saranno infatti lo storico istituto dei Salesiani e Educaid, l’ong che da 25 anni opera all’estero con progetti a sostegno dell’infanzia e delle popolazioni colpite dalla guerra. È stato lo stesso Jamil Sadegholvaad ad annunciare la scelta. La consegna del Sigismondo d’oro avverrà il 20 dicembre, in occasione della tradizionale cerimonia degli auguri al teatro Galli.

Per il sindaco "c’è un filo comune che unisce, idealmente, Educaid e i Salesiani". Entrambe le realtà sono impegnate "dentro e fuori i confini di Rimini, per aiutare, sostenere, educare, accogliere e responsabilizzare". E lo fanno "con una visione del mondo in cui altruismo e solidarietà sono non solo mezzi di relazione nobili tra persone, ma la realizzazione più grande per l’individuo e quindi per la comunità tutta. Iin un momento storico come quello attuale, col Sigismondo d’oro intendiamo sottolineare due riconosciuti percorsi di lavoro e impegno". Percorsi "sì differenti tra loro, ma che hanno nell’empatia e nell’attenzione disinteressata per gli altri la radice comune. EducAid, con i suoi tanti progetti operativi in Paesi in cui guerra, povertà, dolore ne funestano presente e futuro. I Salesiani con i loro spazi religiosi, laici, educativi e accoglienti a disposizione per i giovani da oltre un secolo. Rappresentano un valore condiviso per tutta Rimini e una peculiarità della città troppo spesso trascurata: il suo enorme cuore".