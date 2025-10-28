Il Sigismondo d’Oro 2025 a EducAid e al Salesiani Don Bosco di Rimini

Rimini, 28 ottobre 2025 – Il Sigismondo d’Oro 2025 verrà conferito all’associazione EducAid e all’istituto Salesiani Don Bosco Rimini, nella tradizionale cerimonia che si svolgerà al teatro Galli il prossimo 20 dicembre.

“Rimini che lavora ogni giorno per aiutare, sostenere, educare, accogliere, responsabilizzare”, si legge nella nota del Comune. “Dentro e fuori dai confini comunali, in una visione del mondo in cui altruismo e solidarietà sono non solo mezzi di relazione nobili tra persone ma la realizzazione più grande per l’individuo e quindi per la comunità tutta”.

“In un momento storico come quello attuale – continua la nota –, con il riconoscimento civico del Sigismondo d’Oro, intendiamo sottolineare due riconosciuti percorsi di lavoro e di impegno, sì differenti ma che hanno nell’empatia e nell’attenzione disinteressata verso gli altri la loro radice comune.

EducAid con i suoi tanti progetti attualmente operativi in Paesi del mondo in cui guerra, povertà, dolore ne funestano presente e futuro; Salesiani don Bosco Rimini con i suoi spazi religiosi, laici, educativi, accoglienti, messi a disposizione da oltre un secolo soprattutto per i giovani nel cuore della Marina. Rappresentano un valore condiviso per tutta la città di Rimini e allo stesso tempo sottolineano una peculiarità della comunità locale spesso trascurata nella proiezione esterna: il suo enorme cuore”.