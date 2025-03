Siglato l’accordo tra il Museo riccionese e quello in Kurdistan

Siglato l’accordo tra il museo del territorio Luigi Ghirotti e il Garmian Civilization Museum di Kalar. E’ accaduto domenica, segnando un importante passo avanti nella cooperazione internazionale con il Kurdistan iracheno per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico e archeologico. L’intesa è stata sottoscritta dal direttore del Garmian Directorate of Antiquities and Heritage, Salih Mohammed Sameen, dal direttore generale del Krg general directorate of antiquities and heritage, Kaifi Mustafa Ali, e, per il Comune di Riccione, dal referente del Museo, Andrea Tirincanti (delegato dalla dirigente Cinzia Farinelli). Durante la mattinata sono stati rinnovati gli accordi per le attività di scavo nel sito archeologico di Sarqala, a cura della missione storico archeologica italiana in Kurdistan di Ismeo e Istituto Kurdo in collaborazione con l’Università di Bologna. Presente alla cerimonia la vicesindaca Sandra Villa.