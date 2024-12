S’illumina il porto . Alla festa sotto l’albero si balla contro il freddo

Nonostante le rigide temperature e la pioggia intermittente ieri centinaia di persone si sono riversate sul ponte di viale Dante per l’accensione del maestoso albero di Natale addobbato con 40mila luci nella cornice del porto canale. Il pomeriggio di festa è cominciato alle 16,30 con l’inaugurazione del presepe galleggiante allestito sulla Saviolina, ormeggiata nel canale a pochi metri dall’albero. A benedirlo, affiancato dalla sindaca Daniela Angelini con la sua giunta e altre autorità civili e militari, è stato il vescovo di Rimini, monsignor Nicolò Anselmi che per l’occasione, ricordando il giorno dell’Immacolata, ha invitato i presenti ad affidare alla Madonna tutte le cose che stanno a cuore. "Questo Natale - ha tra l’altro ricordato - sarà introduttivo a un anno speciale, quello del Giubileo, che ha come cuore la riconciliazione e la pace". Un ricordo per l’occasione è andato anche ai più fragili, malati e poveri, ai riccionesi e ai turisti. Poco dopo è partita la musica che al tramonto ha regalato emozioni soprattutto ai bambini con l’accensione dell’albero tra una selva di telelefonini e telecamere puntate sulla cima del’Hotel Cavallino Bianco, dove si è esibita la violinista Mariella Papanaga. A fine show è arrivato il momento più atteso. La sindaca Angelini ha scandito il conto alla rovescia, finché il gigantesco albero si è illuminato con migliaia di luci riflesse sull’acqua del canale. Si è quindi scatenata la musica del dj. Gabri Seth con ritmi da discoteca. Alla grande festa hanno partecipato anche gli atleti delle associazioni sportive giunti in corteo da piazzale Ceccarini. Il Riccione Christmas Tree rimarrà acceso per tutta la durata delle festività e come sempre sarà uno dei luoghi simbolo del Natale. Già da ieri sera centinaia di scatti e video hanno invaso i social. Gremita di persone la chiesa Mater Admirabilis, dove in contemporanea di ə tenuto il concerto del coro Satiby Singers, diretto dal maestro Enrico Cenci, posti esauriti anche in piedi. Numerose le persone che a Riccione Paese hanno seguito la mostra diffusa dei presepi.

Nives Concolino