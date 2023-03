Silvia, custode dei libri alla Gambalunga

I ragazzi del pon ‘Lettori per passione’ della scuola Bertola hanno intervistato Silvia Renzini, la bibliotecaria della Gambalunga di Rimini.

Chi e come si scelgono i libri in una biblioteca per ragazzi?

"Siamo noi bibliotecarie a occuparci della scelta dei libri. Attraverso il catalogo. Si può suggerire l’acquisto. Nella scelta secondo le fasce d’età sono importanti anche i suggerimenti, perché cerchiamo sempre di differenziare gli acquisti".

Alla biblioteca Gambalunga c’è il prestito digitale e come funziona?

"È un servizio che consente di scaricare e leggere sul proprio dispositivo mobile i libri in formato ebook. Il catalogo ebook Mlol contiene tantissimi titoli, si possono anche leggere quotidiani, riviste, audiolibri e volumi in altre lingue".

Ha delle proposte per migliorare una biblioteca per ragazzi?

"La segnaletica deve essere chiara e pulita. Utili sono anche i segnalibri con la data della restituzione dove il sistema non è informatizzato. E tenere sempre aggiornate le raccolte".

Angelica Zufolini, Sofia Baldacci e Giulia Di Silvestri Classe 3°H