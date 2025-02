Silvia Foglino si è spenta a 44 anni: "Una persona speciale e preziosa"

"Una donna preziosa". Le colleghe e amiche dell’associazione ‘Donne protagoniste in sanità’ ricordano così Silvia Foglino. Aveva solo 44 anni e da tempo combatteva contro la malattia. Era sposata con Christian Paolucci, consigliere comunale a Coriano, già candidato sindaco alle amministrative comunali. Foglino, originaria delle Marche, lavorava per l’Azienda sanitaria dopo una formazione umanistica con un dottorato conseguito tra l’Università di Bologna e l’Università di Toronto. Coltivava interessi nell’ambito delle dinamiche sociali e relazionali che l’avevano portata ad essere molto attiva anche a Riccione dove nel 2021 aveva contribuito alla costituzione dell’associazione RiccioneSì di cui era la presidente. Quell’esperienza aveva avuto il merito, nell’autunno del 2021, di realizzare diversi eventi, aperitivi e altre occasioni per approfondire temi locali e non solo. Ieri mattina la notizia della scomparsa si è diffusa ben presto, e non solo nel corianese. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati da amministratori del Partito democratico e dalla politica. "Un dolore immenso per una persona speciale con doti umane e capacità rare" la ricordano i consiglieri della lista Coriano futura, colleghi di Paolucci. "Ci stringiamo al dolore della famiglia". Cordoglio anche da parte dell’amministrazione comunale: "Abbiamo appreso la notizia della prematura scomparsa della moglie del consigliere Cristian Paolucci – dicono il sindaco, Gianluca Ugolini e la presidente del consiglio comunale, Giulia Santoni –. A nome della giunta e dell’intero consiglio comunale desideriamo esprimere il nostro cordoglio e la nostra vicinanza a Cristian in questo momento così doloroso. Ci stringiamo a lui e ai suoi cari per la perdita dell’amata consorte". Silvia Foglino è stata tra le fondatrici di ‘Donne protagoniste in sanità’, coordinatrice del tavolo della Carta dei lavori e referente per la Regione Emilia-Romagna. "Il suo modo di essere impegnato e gentile – ricordano le colleghe – ha arricchito ogni momento condiviso".