Silvia Pozzoli lascia il M5s

Terremoto nel M5s di Cattolica. La consigliera comunale Silvia Pozzoli annuncia l’uscita dal Movimento. "Non condivido più la linea nazionale vicina al Pd". Pozzoli passa nella lista civica Progetto Cattolica, che d’ora in avanti avrà due seggi in consiglio, mentre il Movimento 5 Stelle scomparirà dai banchi. "Porterò comunque avanti i punti cardine del mio programma elettorale con Progetto Cattolica – dice Pozzoli – Molti altri amici aderenti fino dalla prima ora al Movimento la pensano come me e negli ultimi tenpi si stanno avvicinando al civismo, prendendo le distanze le distanze dal partito di Conte".