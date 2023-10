Simboli all’asta . Cordata di albergatori ha messo gli occhi sul cinema a luci rosse

"Puntiamo a mettere insieme una cordata di una decina di albergatori per acquistare l’ex cinema a luci rosse di via Oliveti, nel cuore di Miramare, per ristrutturarlo e trasformarlo in un centro multifunzioni, con prevalente utilizzo congressuale". E’ Corrado Della Vista, titolare del Devira Hotel Group, a lanciare il sasso nelle stagnanti acque dell’imprenditoria turistica nostrana. Pochi giorni fa è andata deserta anche la seconda asta che riguarda l’ex cinema. Che era partita da 144.000 euro (prezzo base 108mila) ma non ha visto offerenti. Il primo tentativo di assegnazione da parte del tribunale di Rimini risale allo scorso 18 luglio, con prezzo di partenza 191mila euro. Anche lì nulla di fatto. L’ex cinema per soli adulti è uno dei tanti immobili del Riminese messi all’asta dopo procedura fallimentare (l’elenco è visibile sul portale www.astegiudiziarie.it). La prossima dovrebbe essere ancora più bassa, a meno che l’immobile non venga ritirato dall’asta per cercare un’aggiudicazione direttamente con trattativa privata. Procedura utilizzata in più occasione anche di recente nel Riminese. "Ho già avuto riscontri positivi da parte di alcuni colleghi titolari di importanti strutture ricettive annuali, o comunque che fanno aperture straordinarie in tutti i dodici mesi dell’anno – spiega Della Vista – che si sono detti molto interessati all’iniziativa. Il nostro obiettivo è arrivare a una decina di investitori. La cifra complessiva che prevediamo necessaria non è altissima, sui 300mila euro tra acquisizione e ristrutturazione, quindi l’onere individuale può essere alla portata di tanti".

"L’intenzione è di ristrutturare l’immobile per farne un centro polivalente – aggiunge l’imprenditore – con utilizzo ludico, un piccolo teatro, e soprattutto una sala per convegni e congressi di medie dimensioni, che nella zona di Rimini sud manca. Sarebbe un vero toccasana per circa duecento alberghi della zona sud, così come per le attività della filiera del turismo congressuale, ristoranti, bar, negozi. Secondo le stime che abbiamo fatto insieme ai nostri tecnici, l’immobile sarà in grado di ospitare circa 250 persone. L’intervento di riqualificazione avrà un costo stimato intorno ai 200mila euro. Cifra alla quale andranno aggiunte le risorse necesarie per l’acquisizione". Particolare tutt’altro che secondario, sottolineano gli imprenditori, il fatto che l’ex cinema sia in posizione strategica su più fronti: nel cuore di Miramare (sulla passeggiata delle centralissima via Oliveti), a due passi dalla spiaggia, vicinissimo alla stazione ferroviaria e alla fermata del Metromare. Nota dolente: la scarsità di stalli di sosta nelle vicinanze. Carenza che sarebbe compensata dall’abbondanza di mezzi pubblici.

Mario Gradara