Simon & Lisa Bell eliminati dal talent show condotto da Nek

Con il loro repertorio musicale rallegrano il passeggio lungo le vie e le piazze di Rimini e dintorni. Simon & Lisa Bell (all’anagrafe Lisa Campana e Simone Evangelista), 19 anni lui, 18 lei maturanda del Marco Polo, entrambi giovani promesse del cantautorato, martedì sera hanno gareggiato al talent show Dalla strada al palco, condotto su Rai 2 da Nek, cantando How Deep Is Your Love dei mitici Bee Gees. Una conquista per i due ragazzi che, anche se non sono riusciti ad aggiudicarsi la partecipazione alla prossima puntata, hanno potuto farsi conoscere in tutta Italia. Nel presentarli Nek li ha definiti "due meravigliosi ragazzi che sembrano protagonisti di un film, si trovano sui social grazie alla loro passione per la musica. Poi s’incontrano la notte di Capodanno e s’innamorano. Oggi vivono d’amore e di musica, ma questo non è un film, è realtà". Il loro sogno ora è girare le piazze d’Europa, proponendo musica pop.