"Simoncelli resterà nel cuore di tutti i corianesi"

Rimini, 23 ottobre 2023 – Sarai sempre nel cuore della tua Coriano e dei corianesi". Sono le parole del sindaco Gianluca Ugolini, in un giorno triste per la comunità. Sono passati 12 anni da quel terribile 23 ottobre del 2011, quando dopo una curva sul circuito di Sepang Marco Simoncelli perse il controllo della sua moto finendo per essere investito da chi lo seguiva.

Quel giorno si spezzò la vita di un campione, di un ragazzo con i ricci che rimane nei cuori di tanti. Oggi si è svolto un momento commemorativo nel cuore del paese dove è stato realizzato il monumento ‘Il podio del Sic’. È qui che si sono raccolti i membri della giunta con il sindaco, le forze dell’ordine e i rappresentanti del Motoclub di Misano. È stato deposto un mazzo di fiori.

Tra i tifosi e le autorità civili e militari erano presenti lo storico meccanico di Marco, Sanzio Raffaelli, soprannominato Balabrocca.

Per il Moto Club Misano era presente il suo presidente William Damiani e il presidente dell’Associazione motociclisti incolumi, Marco Guidarini.

Sempre oggi è rimasto aperto in via straordinaria il museo ‘La storia del Sic’ sia al mattino che nel pomeriggio fino alle 19,30, per accogliere tutti i visitatori che hanno voluto ricordare Marco tra le moto e i cimeli che ne raccontano la vita.