Simone Vultaggio uccise a Rimini la compagna Cristina Peroni, per lui giudizio immediato

Simone Benedetto Vultaggio al momento dell'arresto (Petrangeli)

Omicidio Rimini, il killer di Cristina Peroni: "Non ricordo nulla"

Per approfondire:

Rimini, 2 febbraio 2023 – Uccise la compagna mentre teneva in braccio il figlio di pochi mesi, per Benedetto Vultaggio, 47enne riminese, il Gip Raffaella Ceccarelli he emesso il decreto di giudizio immediato. La Corte d'Assise si aprirà il prossimo 5 giugno.

L'uomo, la scorsa estate, uccise a colpi di mattarello e ben 51 coltellate la compagna, Cristina Peroni, di 33 anni. Secondo la ricostruzione della Scientifica, l'uomo colpì una prima volta la 33enne mentre aveva in braccio il bimbo. Poi prese il piccolo e lo mise sul letto prima di scagliarsi nuovamente sulla donna. Tra i reati contestati dal pubblico ministero Luca Bertuzzi figura anche quello di maltrattamenti reiterati in famiglia. Il giorno dell'omicidio a scatenare la rabbia dell'uomo fu un pretesto sulla cura del figlio. In precedenza aveva più volte minacciato la compagna di toglierle il bambino arrivando persino a minacciarla di morte puntandole una pistola alla testa, probabilmente una calibro 22 detenuta illegalmente.