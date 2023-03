Simonetta Nicolini e l’arte della miniatura nella letteratura antica

Sale in cattedra Simonetta Nicolini, venerdì a Palazzo Buonadrata (17,30) per l’ultimo appuntamento con la rassegna I Maestri e il tempo. Conversazioni d’arte in galleria. "La Nicolini – antincipa Alessadro Giovanardi, il curatore della rassegna – è tra le più appassionate interpreti dell’arte della miniatura in Italia. Presenteremo il suo studio, fascinoso come un romanzo, che è un atto di amore verso l’arte preziosissima dei libri antichi e delle loro illustrazioni". Un viaggio nella letteratura antica, dal Quattrocento fino al Settecento.