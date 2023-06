Simposio sul futuro dei microterritori

L’Università di San Marino si candida come riferimento nel panorama accademico internazionale per l’analisi e il supporto delle piccole città fortificate e dei microterritori che vogliono riaffermarsi attraverso nuove identità, scopi e funzioni. Questo infatti l’orizzonte di ‘Stretch the Edge’, un simposio che domani e venerdì raccoglierà nella sede universitaria dell’Antico Monastero di Santa Chiara, nel centro storico del Titano, accademici da diversi continenti, rappresentanti istituzionali e non solo.