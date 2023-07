Simulano un malore per avere un passaggio dall'ambulanza: il video virale su TikTok

Coriano, 10 luglio 2023 - Simulano un malore per farsi dare un passaggio dall'ambulanza. Il tutto immortalato con lo smartphone e condiviso su TikTok, dove il video è subito diventato virale. Rischia di avere conseguenze sotto il profilo penale la bravata di due giovani protagonisti dell'episodio avvenuto domenica mattina in via Piane a Coriano.

Uno di loro ha contattato il 118 spiegando che l'amico si era sentito male e che era svenuto su una panchina, richiedendo quindi l'intervento di un'ambulanza. Al telefono con l'operatore, il giovane non riesce a trattenere le risate mentre illustra i finti sintomi accusati dall'amico. L'ambulanza è poi effettivamente intervenuta in via Piane, e i due giovani sono stati accompagnati al pronto soccorso dell'ospedale Ceccarini, nonostante la situazione non fosse assolutamente critica. Una volta arrivati in pronto soccorso, il finto-malato e il compagno si sono dileguati, facendo perdere le loro tracce.