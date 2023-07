Sindaca al G20Spiagge Oggi l’audizione sulle comunità marine I sindaci del G20Spiagge, tra cui Franca Foronchi di Cattolica, si presentano in audizione presso la X Commissione Parlamentare per discutere la proposta di legge sullo Status delle Comunità Marine. Un percorso di 3 anni per dare risposte alle esigenze delle comunità residenti e della sostenibilità del turismo marino.