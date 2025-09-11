Sindaca Foronchi in via del Prete: "Verranno rifatti i marciapiedi"

Via del Prete si rifarà il look sui marciapiedi, parola di sindaca. Sopralluogo di persona a piedi proprio della sindaca Franca Foronchi in via Del Prete martedì mattina a Cattolica, affiancata dall’assessore ai Lavori Pubblici Alessandro Uguccioni e dai tecnici comunali. "Questa mattina insieme all’assessore Alessandro Uguccioni – ha scritto poi anche sui social la prima cittadina – e ai tecnici comunali ho fatto un sopralluogo in via Del Prete, una delle vie più importanti della nostra città, percorsa ogni giorno da tantissimi cittadini e turisti. Era necessario un intervento di manutenzione straordinaria e per questo abbiamo deciso di destinare 150.000 euro, provenienti dalla tassa di soggiorno, al primo stralcio dei lavori sui marciapiedi. Si tratta di un investimento importante, perché garantire marciapiedi sicuri e accessibili significa migliorare la qualità della vita di chi vive a Cattolica e di chi la sceglie come meta di vacanza. L’intervento garantirà il passaggio in sicurezza a tutte le utenze, con particolare attenzione alle persone con disabilità, agli anziani ed alle famiglie con passeggini. Dove necessario, provvederemo anche alla sostituzione delle alberature che hanno danneggiato la pavimentazione, procedendo allo stesso tempo con nuove ripiantumazioni per preservare il verde e rendere ancora più accogliente la via". La prima cittadina poi precisa: "La tassa di soggiorno è uno strumento che ci permette di restituire ai cittadini e ai turisti – conclude – servizi ed infrastrutture migliori, e via Del Prete è un esempio concreto di come queste risorse vengono reinvestite per rendere Cattolica sempre più sicur, accessibile e accogliente".

Luca Pizzagalli