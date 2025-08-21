Sindacati a confronto con la politica sulla legge di riforma fiscale

Un incontro pubblico per parlare della legge di riforma Igr. E’ quello in programma martedì della prossima settimana, alle 21, alla Sala Montelupo di Domagnano, organizzato dalle tre sigle sindacali del Titano. Presenti come relatori al dibattito i tre segretari generali: Enzo Merlini della Csdl, Milena Frulli della Cdls, Francesca Busignani di Usl. Sarà il giornalista Mauro Torresi a moderare il dibattito che vedrà anche la partecipazione di Massimo Andrea Ugolini e Silvia Cecchetti per la maggioranza, e di Gian Luigi Macina in rappresentanza dell’opposizione.

In quella sede i sindacati ribadiranno con forza la propria "totale contrarietà a qualunque ulteriore inasprimento fiscale a carico di lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati – dicono in coro – categorie che più di altre stanno pagando le conseguenze della contrazione del potere d’acquisto. Sempre più persone, pur avendo un’occupazione, non riescono a far quadrare i conti e a vivere con serenità fino alla fine del mese: il lavoro povero è ormai una realtà dilagante. Urge una riforma equa e che persegua come obiettivo principale quello di recuperare le risorse sottratte eludendo il fisco".

Verrà affrontato anche il delicato tema delle discriminazioni che subirebbero le lavoratrici e i lavoratori frontalieri qualora la riforma venisse approvata. "Si tratta di discriminazioni inaccettabili e sicuramente non in linea con i principi contenuti nelle quattro libertà fondamentali dell’Ue anche nella prospettiva dell’accordo di associazione – dicono Csdl, Cdls e Usl – La cittadinanza è invitata a partecipare al confronto tra le opinioni dei sindacati e quelle delle forze politiche".