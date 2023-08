Sindacato al fianco degli studenti

Per gli studenti residenti a San Marino che frequentano le Università dell’Emilia Romagna, sarà disponibile nella sede della Csdl il servizio di compilazione delle pratiche Er.Go (Azienda regionale per il diritto agli studi superiori dell’Emilia Romagna), erogato da un operatore della Cgil. Lo fa sapere il sindacato invitando gli studenti interessati a prendere appuntamento.

Le date in cui viene erogato tale servizio presso la Csdl su appuntamento, sono le seguenti: in agosto venerdì 25 e martedì 29. Nel mese di settembre martedì 12, venerdì 15, martedì 19 e venerdì 22. "Per ognuna di queste giornate – spiegano dal sindacato – verranno presi sei appuntamenti. Gli studenti interessati a questo servizio possono già rivolgersi alla Csdl per chiedere l’appuntamento, telefonando al numero di telefono 0549-962060, in orario d’ufficio dal lunedì al venerdì".