Sindaci al voto tra usato sicuro ed effetto ex

In tempi di crisi la politica punta sull’usato sicuro. Crisi di vocazioni: trovare un candidato è peggio che andar di notte. Nel 2027 saranno dieci i Comuni al voto. I più pesanti, e non solo nei numeri. Il Pd ha solo da perdere, dopo aver fatto filotto la volta scorsa. Sadegholvaad annuncia che sarà dalla partita: ha dalla sua un pugno di grandi opere, ma non potrà più contare sull’effetto Gnassi. Anche al centrosinistra riccionese mancherà il traino dell’ex. Ma al contrario. Renata Tosi, bocciata nel 2022, ha fatto dimenticare gli ultimi anni del suo mandato e la sindaca Angelini ha due nuovi avversari: un’immagine che non sfonda e un Pd convinto di potercela fare da solo.